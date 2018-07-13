‘Haber metni oluşturma’ eğitimi tamamlandı

BAKKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda medya kuruluşları ile kamu kurumlarının basın birimlerine yönelik 5 gün boyunca süren ve Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Cansu Aydemir tarafından verilen ‘Haber Metni Oluşturma’ eğitimi, Vali Yardımcısı Barboros Baran ve Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz tarafından katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

Ayrıca Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Cansu Aydemir tarafından da katılımcılara ‘Dijital Okuryazarlık, Siber Zorbalık, Nefret Söylemi ve Dijital Vatandaşlık’ konularını içeren ‘Mod’ eğitimi katılım belgesi verildi.