Hacivat ve Karagöz çocuklar ile vedalaştı

Her akşam Safranbolulu çocuklarla gerçekleştirdikleri çeşitli yarışmalar, eğlenceli gösteriler ile ramazana akşamlarının vazgeçilmezi olan, bir gurup üniversite öğrencisinden oluşan Animasyon Gurubu Safransı da dün akşam çocuklarla son kez bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren programda tüm çocuklar sahneye çıkarak şarkılar söyleyip, yarışmalarla eğlendi.

Ramazan ayı boyunca her iftardan sonra Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına gelen bazı aileler Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer’e çocuklara yönelik programlarla güzel vakit geçirmelerini sağladıkları için teşekkür ettiler.