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12 Haziran 2018 17:20

Hacivat ve Karagöz çocuklar ile vedalaştı

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve ramazan ayının başlaması ile ilk günden itibaren düzenlenen ramazan akşamları etkinliklerinin ve çocukların gözdesi olan Hacivat-Karagöz dün akşam ailelerle ve çocuklarla son kez buluştu.

Hacivat ve Karagöz çocuklar ile vedalaştı

12 Haziran 2018 17:20


Her akşam Safranbolulu çocuklarla gerçekleştirdikleri çeşitli yarışmalar, eğlenceli gösteriler ile ramazana akşamlarının vazgeçilmezi olan, bir gurup üniversite öğrencisinden oluşan Animasyon Gurubu Safransı da dün akşam çocuklarla son kez bir araya geldi.


Yaklaşık iki saat süren programda tüm çocuklar sahneye çıkarak şarkılar söyleyip, yarışmalarla eğlendi.


Ramazan ayı boyunca her iftardan sonra Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına gelen bazı aileler Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer’e çocuklara yönelik programlarla güzel vakit geçirmelerini sağladıkları için teşekkür ettiler.




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