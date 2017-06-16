Haddeciler Derneğinden demir açıklaması

Çapraz, Türkiye’de 55 yıldır süre gelen ters bir yapılanma olduğunu ve bu yapılanmayı gerçekleştiren grupların, sektörlerin iktidara gelen hukümetleri yıllardan beri yanılgı içerisine düşürdüğünü belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, demir sektöründe krizin olmadığını fiyatların ise olması gereken yerde olduğunu belirterek, “Demirde kriz var deniliyorsa bu yönetim hatasıdır. Müteahhitler bağırıyorsa, biz demir alamıyoruz, demir bulamıyoruz diyorlarsa yaptıkları inşaatlara ve sattıkları fiyatlara baksınlar. Onlarda kendi çıkarları adına devleti sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar ve yanlış yönlendiriyorlar. İzabeler bugüne kadar devleti nasıl yanlış yönlendirdiyse, inşaat müteahhitleri de kendi çıkarları doğrultusunda devleti yanlış yönlendiriyor” dedi.

Türkiye’de hali hazırda demir çelik sektöründe 38 milyon ton üretim yapıldığını aktaran Çapraz, “Hükümet piyasayı canlı tutuma adına haklı olarak inşaat sektörüne özellikle imkan tanıdı. İnşaat sektörü her türlü mal üzerine piyasayı canlı tutar. Fakat, Türkiye’de hali hazırda şuan ki sistemle çalışır vaziyette 38 milyon ton üretim var. Türkiye’de inşaat sektörü hızlı gelişse de 22-23 milyon ton tüketimi geçme şansı yok. Türkiye’deki yapılanma maalesef bunu geçmiyor. 1999 da meydana gelen depremden sonra Türkiye gözünü açarak inşaat demiri üzerinde kaliteli demir pozisyona gitti. Yıkılması gereken binaların yıkılması ve kentsel dönüşü adı altındaki hareket bu sektörü hareketlendirdi. Fakat, Türkiye’de 55 yıldır süre gelen ters bir yapılanma var ve bu yapılanmayı gerçekleştiren gruplar, sektörler iktidara gelen hükumetleri yıllardan beri yanılgı içerisine düşürüyor. Türkiye entegre tesislerde yüzde 70’leri yakalayamazsa, hala yüzde 27 oranında entegre tesislerle devam ederse gelecekte bu sektörde parlak değil, sıkıntıya sokar” diye kaydetti.

“Mamul demiri ithal etmek istihdamın önün kesilmesi demek”

Mamul ithalatı ile ilgili Bakanlığı yanılgıya düşüren bir sistem olduğunu ve bunu yapanlarında müteahhitler olduğunu belirten Çapraz, “Şuanda demir fiyatları hem geri geldi hem de demirde bulunur halde. Her ne kadar bulunur hale gelse de sektörün devlete ülkemize sıkıntı verdiğini görüyoruz. Bu sektörde demir çelik üreticileri. Mutlaka kütük ihracatını en azından yarı yarıya indirmeleri lazım. Mamule dönük çalışması lazım. Mamulü ihraç etmeleri lazım. İç piyasada gereken malzeme tedarik edilmiş olur ve aynı zamanda istihdam artışına fırsat vermiş olur. Mamul ithalatı demek mamulde günlük vergilerinde indirim demek Türkiye’de istihdamın önün kesilmesi demek. Bugün mamul demiri ithal etmek istihdamın önün kesilmesi demek. Bu filmi 75 -76 yıllarında izledik. Yine hataya düşürülüyoruz. Eğer gümrük vergisinde indirim olacak kütükte indirilsin. Bugün eğer mamul demire gümrük vergileri indirme olursa 55 yıldır hükumetleri yanılgı içerisinde düşüren ark ocakları sıkıntı yaşayacaktır. Mamul Türkiye girmeye başlayınca onlar sıkıntıya girecektir. Bu seferde mamul gelmesin diye yalvaracaklar” dedi.

“Demirde kriz var deniliyorsa bu yönetim hatasıdır”

Demir fiyatlarının bin 900 TL civarında ve olması gereken yerde olduğunu da kaydeden Nazım Çapraz açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Bugünde demir bulunur vaziyette. Demirde kriz var deniliyorsa bu yönetim hatasıdır. Müteahhitler bağırıyorsa, biz demir alamıyoruz, demir bulamıyoruz diyorlarsa yaptıkları inşaatları ve sattıkları fiyatlara baksınlar. Onlarda kendi çıkarları adına devleti sıkıntıya sokmaya çalışarak yanlış yönlendiriyorlar. İzabeler bugüne kadar devleti nasıl yanlış yönlendirdilerse inşaat müteahhitleri de kendi, çıkarları doğrultusunda devleti yanlış yönlendiriyor.”