‘Haftaya başlangıç' toplantıları kaldığı yerden devam ediyor

Karabük'te kurum ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişinde bulunmak, kurumlar arasında iletişim ve empati yaklaşımını geliştirmek, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla yapılan ‘Haftaya Başlangıç' toplantısı kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Başkent EDAŞ ve ENERJİSA Müdürlüğü sunumları ile Öğretmenevinde yapılan toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Vali Yardımcıları İsmail Bayata, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, Başkent EDAŞ Müdürü İbrahim Turan ve ENERJİSA Müdürü İbrahim Şahin katıldı.

Toplantının ilk sunumunu yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz sunumunda vakıfların gelirleri, yapısı, karar organları, vizyon ve misyonları, personel ve araç durumu, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) gibi konularda bilgiler verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak 168 bin 437 TL periyodik pay gönderildiğini ifade eden Vakıf Müdürü Canbaz, vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların değerlendirme ve sonuçlarının bildirilmesi, muhtaçlık sınırı, hane muhtaçlık değerlendirmesi ve kimlerin yardımlardan faydalandığı, vakıf iş ve işlemleri ile vakıf yardımları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda Enerjisa'nın kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren ENERJİSA Müdürü İbrahim Şahin faaliyet bölgesinde elektrik enerjisini müşterilerine kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla sunmayı benimsediklerini belirterek “Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı yatırımlarını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, müşterilerine ve hayata değer katmayı misyon edinmiştir. Başkent EDAŞ, faaliyet gösterdiği coğrafyada insan, çözüm ve inovasyonu ön planda tutarak elektrik dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmektedir” dedi.

Başkent EDAŞ'ın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkent EDAŞ Müdürü İbrahim Turan'ın sunumunun ardından toplantı, soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.