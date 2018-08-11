Hakan Kutlu: “Bizim için güzel bir başlangıç oldu"

Lig’in açılış maçında Adana Demirspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kardemir Karabükspor’un oyucularını tebrik ederek, genç oyuncuların inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Kutlu, "Maçtan önce bizim beklentimiz de o yöndeydi. Ben daha önce böyle bir takımda çalışmıştım. Çok koşan mücadele eden takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz yeni kurulan bir takımız, her gün bizim için çok değerli. Bizim için güzel bir başlangıç oldu üç puanla başlamak. Maçın başlarında girdiğimiz gol pozisyonunu değerlendirsek ilerleyen dakikalarda maçı daha rahat tamamlayabilirdik" dedi.

Haftaya oynayacakları Denizlispor maçına kadar 9 günlük bir zaman olduğunu da ifade eden Kutlu, "Bu 9 günlük süreçte daha iyi hazırlanıp, Denizlispor maçında daha iyi ve galibiyeti alan bir takım seyrettireceğimizi umuyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir yoldan geldiler. 90 dakikada desteklerini esirgemediler. Bizim için iyi başlamak önemliydi, her günün değerini biliyoruz geç kurulan bir takım olduğumuz için. İnşallah Denizlispor maçında daha hazır takım ve galibiyetle sonlandıracağımız bir maç olur" diye konuştu.