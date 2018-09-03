Halk günü toplantıları kaldığı yerden devam ediyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatıyla başlayan ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm arayışında bulununan halk günü toplantısına birim müdürleri de katıldı. Her hafta olduğu gibi toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını dinleyen ve taleplerini alan Ürkmezer, “Amacımız vatandaşın taleplerini imkânlar doğrultusunda ivedilikle çözmektir” dedi.

Halk Günü Toplantılarının amacına ulaştığını kaydeden Ürkmezer, “Projeye ilk başladığımızda vatandaşlarımız bizlere bire bir ulaşmasını, taleplerini birinci ağızdan iletebilmelerini sağlamak istiyorduk. Bu gün görüyoruz ki Safranbolulu hemşerilerimiz projemizi benimsemiş ve halk günü toplantılarımıza ilgi göstermesi amacımıza ulaştığımızı göstermektedir. Burada birim müdürlerimizin de hazır bulunduğu bir ortamda hem sohbet ediyor hem de talepleri alıyoruz. İvedilikle çözülmesi gereken talepleri müdürlerimiz notlarını alarak gereken çalışmayı yapıyorlar. Bunun dışında kalanlar ise çalışma programımız kapsamında yapılabilecek bir şey ise mutlaka kısa zaman zarfında yapılıyor” diye konuştu.

Zaman zaman, Kaymakamlık ya da Belediye hizmetlerinin haricinde de talepler geldiğini belirten Ürkmezer, “Bu tür taleplerin sahiplerinin de doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Yine toplantının hemen akabinde müdürlerimiz ile bir araya gelerek günün değerlendirmesini yaparak çalışmalara süratli bir şekilde başlıyoruz. Çalışmalarla ilgili gelişmeler olduğunda talep sahibi vatandaşımızı da anında bilgilendiriyoruz ” dedi.