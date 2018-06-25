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25 Haziran 2018 17:58

Halk günü toplantılarına katılım artıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen halk günü toplantılarına vatandaşların katılımı artarak devam ediyor.

Halk günü toplantılarına katılım artıyor

25 Haziran 2018 17:58


Her yaştan vatandaşın farklı konulardaki sıkıntılarını kendileri ile yakından ilgilenen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer‘e bire bir anlatma imkânı sunan halk günü toplantıları, yine vatandaşların Ürkmezer’e rahatlıkla dile getirdikleri sorunları, kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması sağlanıyor. Toplantıların vatandaşlar açısından faydalı olduğunu belirten Başkan Ürkmezer, “Safranbolulu hemşerilerimizi her Pazartesi burada konuk ediyoruz. Onları dinliyor, asfalttan kaldırıma, suya kaymakamlığımız ve belediyemiz dâhilinde olan sorunlarını birlikte istişareler yaparak çözüme kavuşturmaya gayret gösteriyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler ve teşekkürler de bizleri daha da gayretle çalışmaya sevk ediyor” dedi.


Ürkmezer amaçlarının vatandaşların sorunlarını bire bir görüşerek, kanunların el verdiği ölçüde ivedilikle çözüme kavuşturmak ve yaşanılır bir Safranbolu için hep birlikte çalışmak olduğunu ifade ederek şunları şöyledi: “Kaymakamlık ve belediyeye bağlı müdürlerimizin de hazır bulunduğu toplantılarda vatandaşlarımız tarafından iletilen taleplerin anında notları alınarak ilgili birimlerle iletişime geçiriliyor. Hem şahsım hem de birimlerimiz sorunlar çözülünceye kadar gerekli takibi yapıyoruz. Ben bu vesile ile bizlere yakın ilgi gösteren ve bizzat teşekkürlerini ileten tüm Safranbolulu hemşerilerime ilk günkü azim ve şevkle çalışmalarımıza devam edeceğimizi hatırlatıyor, bir kez daha teşekkür ediyorum.”


Toplantının hemen ardından Ürkmezer ve birim müdürleri tarafından talepler ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.




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