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02 Temmuz 2018 17:01

Halk toplantıları sorunların çözümünü kolaylaştırıyor

Vatandaşların sorunlarını bire bir aktarabilmeleri amacı ile başlatılan Halk Toplantılarındaki karşılıklı istişareler sorunların çözümlerini kolaylaşıyor.

Halk toplantıları sorunların çözümünü kolaylaştırıyor

02 Temmuz 2018 17:01


Her hafta düzenli olarak yapılan Halk Toplantılarında vatandaşlarla karşılıklı istişare içerinde bulunmak sorunların çözümünde etkili olduğu belirtildi. Vatandaşların bire bir sorunlarını dinleyen, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, kısa sürede çözülmesi gereken sorunlarla ilgili notlar alarak, kaymakamlık ve belediye dışında acil çözülmesi gereken talepleri bizzat arayarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirdi. Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek özellikle, sağlık, ulaşım, gibi sorunların çözümü noktasında ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.


Toplantıda, vatandaşların vereceği bilgilerin önemli olduğunu ifade eden Ürkmezer, “Bu tür toplantılar halk ile devlet arasında doğrudan iletişim kurma aracıdır. Toplantıların diğer faydası da hizmet ettiğimiz toplumu daha yakından tanımamızı ve beklentilerin ne düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Kısaca vatandaşlarımız ile karşılıklı istişarede bulunmak sorunların çözümünde kolaylık sağlıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın diğer kurumlarla ilgili sorunlarının çözümünde de yol gösterici oluyoruz. Böylece toplantının amacına da hizmet etme fırsatı bulmuş oluyoruz” dedi.




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