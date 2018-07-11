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11 Temmuz 2018 17:42

Hanelere misafir olmaya devam ediyorlar

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Hanelere misafir olmaya devam ediyorlar

11 Temmuz 2018 17:42

Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve projeye bağlı 15 kişiden oluşan alanında profesyonel bir ekibin çalıştığı Safranbolu Acil Destek Programı (SADEP ) çalışmalarını Cemal Caymaz Mahallesinde sürdürdü.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ekiplerin vatandaşla yakın temasları sonucu ailelerin bireysel ve hizmet konusundaki talepleri samimiyet içerisinde kayıtlara geçiriliyor. SADEP ekiplerinin haftalık olarak Fatih ilettikleri raporlar kaymakamlık ve belediye departmanı yetkilileri ile yapılan toplantıda değerlendiriliyor.


Safranbolu’da yaşayıp herhangi bir konuda desteğe ihtiyacı olup, resmi kurumlara ulaşamayan veya yol göstereni olmayan aileler için bu projenin önemine değinen Fatih Ürkmezer, “Vatandaşlarımızla bire bir iletişim kurmak için çeşitli projeler başlattık. Her pazartesi Halk toplantılarımız devam ediyor, bu toplantılara katılamayanlar ise SADEP projemizde çalışan ekiplerimize sorunlarını anlatabiliyor. Ekiplerin bize aktardıkları problemleri titizlikle değerlendiriyoruz ve en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz” dedi.




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