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22 Haziran 2018 12:43

Hasta şikayetleri için ’WhatsApp Destek Hattı’ kuruldu

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların şikayetlerini, görüş ve önerilerini iletebileceği "WhatsApp Destek Hattı” uygulamaya konuldu.

Hasta şikayetleri için ’WhatsApp Destek Hattı’ kuruldu

22 Haziran 2018 12:43


KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr.Erkan Doğan bu hasta odaklı ve çözüme yönelik olan uygulama da görüş, öneri ve fikirlerin önemli olduğunu ve bu yüzden bu uygulamayı faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Daha etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek, ulaşılabilirliği artırmak, daha hızlı yerinde çözmek için 0546 775 78 00 numaralı telefon hattı üzerinden “Whatsapp İletişim Hattı” açılmıştır. Whatsapp üzerinden mesaj yazarak hastane idaresi ile iletişime geçebilirsiniz” dedi.




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