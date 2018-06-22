Hasta şikayetleri için ’WhatsApp Destek Hattı’ kuruldu

KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr.Erkan Doğan bu hasta odaklı ve çözüme yönelik olan uygulama da görüş, öneri ve fikirlerin önemli olduğunu ve bu yüzden bu uygulamayı faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Daha etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek, ulaşılabilirliği artırmak, daha hızlı yerinde çözmek için 0546 775 78 00 numaralı telefon hattı üzerinden “Whatsapp İletişim Hattı” açılmıştır. Whatsapp üzerinden mesaj yazarak hastane idaresi ile iletişime geçebilirsiniz” dedi.