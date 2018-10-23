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Hastalardan Ürkmezer'e teşekkür

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Fatih Ürkmezer'in talimatı ile uygulamaya koyulan hasta ziyaretleri periyodik olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları her cuma ziyaret ederek, istekleri olup olmadığı soruluyor.


Gerçekleştirilen ziyaretlerin temel amacının, hastaları ve yakınlarını hastane ortamında ziyaret ederek moral vermek olduğunu belirten Fatih Ürkmezer, “Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Büyük bir özveri ile çalışan ve her koşulda vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam eden, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizlerin yapabileceği bir şeyler varsa, ilgili kurum idarecileri ve bizler vatandaşımızın daima yanındayız'' dedi.


Hastalar, yapılan ziyaret ve verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek Ürkmezer'e bu uygulamayı hayata geçirdiği için teşekkür ettiler.

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