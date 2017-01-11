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11 Ocak 2017 13:08

Hastane otoparkında yangın paniği

Hastane otoparkında yangın paniği

11 Ocak 2017 13:08

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açık otoparkında park halindeki bir otomobil yandı. Yanan otomobildeki alevler, yandaki araçlara da sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, Kenan Güloğlu isimli şahıs 74 BG 427 plakalı otomobili ile rahatsızlanan oğlunu hastaneye getirerek, otomobilini hastanenin açık otoparkına çekti. Park halindeki otomobilin içinden dumanlar çıktığını gören hastanenin güvenlik ekipleri, yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın tüplerinin yetersiz kaldığı olayda alevler bir anda otomobili kapladı. Kısa sürede büyüyen yangın daha sonra Yetkin Yaşar’a ait 78 AC 145 plakalı otomobile ve yanında bulunan Cengiz Ay’a ait 78 AU 409 plakalı otomobile sıçradı. Haber verilmesiyle olay yerine kısa sürede ulaşan Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobillerdeki yangına müdahale ederek söndürdü.
Bu sırada aracının yandığını gören sürücüler, koşarak geldikleri parkta araçlarının yangınını korku dolu gözlerle izledi. LPG’li olan otomobiller şans eseri patlamazken, çıkan yangında alevlerin başladığı otomobil tamamen yandı. Yetkin Yaşar’a ait otomobilin iç kısmı, diğer otomobilin ise dış kısmı kısmen zarar gördü.
Yangınla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.



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