Hastanede ütü makinesine eşarbını kaptıran çalışan hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Yenice Devlet Hastanesi’nde özürlü kadrosunda çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu (27) temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için çamaşırhaneye geçti. İddiaya göre Koymatoğlu, çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırdı. Makineye sıkışan Koymatoğlu (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarının ölüm haberini alarak hastaneye gelen baba Satıbey ve annesi Makbule Koymatoğlu sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.