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21 Mayıs 2018 15:53

Hastanede ütü makinesine eşarbını kaptıran çalışan hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde Devlet Hastanesinde eşarbını silindir ütü makinesine kaptıran özürlü kadrosundaki hizmetli olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede ütü makinesine eşarbını kaptıran çalışan hayatını kaybetti

21 Mayıs 2018 15:53


Edinilen bilgilere göre, Yenice Devlet Hastanesi’nde özürlü kadrosunda çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu (27) temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için çamaşırhaneye geçti. İddiaya göre Koymatoğlu, çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırdı. Makineye sıkışan Koymatoğlu (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarının ölüm haberini alarak hastaneye gelen baba Satıbey ve annesi Makbule Koymatoğlu sinir krizleri geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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