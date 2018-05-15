"Hayal et, tasarla kodlayarak oyna"

Öğlebeli Gençlik Merkezi’nde çocuklara analitik düşünmeyi öğretmek, bilgisayar teknolojisinin yaşamdaki kullanım alanları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından “Kodla Karabük” projesi kapsamında Minikler 1. Robot Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğe, Vali Kemal Çeber, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Öğrenciler devletin dağıttığı tablet bilgisayarları kullanarak robotik kodlama atölyelerinde geliştirdikleri yazılımları hayal güçlerini kullanarak ürettikleri farklı özelliklerdeki robotlara entegre edebiliyorlar. Vali Kemal Çeber stantların hepsini gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.