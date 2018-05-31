Hayvan sağlığı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Zafran toplantı ve konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, İl ve ilçe Müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve veteriner sağlık teknisyenlerinin katılımı ile Karabük’te 2018 yılı hayvan hastalık ve zararları ile mücadele stratejileri, hayvan hareketlerinin kontrolü ve epidemiyoloji uygulamaları değerlendirildi. Toplantının devamında Türk Veteriner Veri Tabanı (TÜRKVET) ve Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS) il sistem sorumluları tarafından Türkvet ve Vetbis veritabanları ve ayrıca ‘Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi’ kapsamında il müdürlüklerine dağıtımı yapılan el terminallerinin kullanımı, program yükleme, güncelleme, konularında sistem kullanıcılarına eğitim verildi.