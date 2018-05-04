Hemşirelik Haftası KBÜ’de kutlandı

Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. “Hemşirelik gününüzü kutluyorum” diyerek konuşmasına başlayan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kısa süreli bir yoğun bakım geçmişi olduğunu ve orada hemşirelerin gayretli çalışmalarına şahit olduğunu söyledi. Hemşirelerin yoğun bakımda her hasta ile tek tek şefkatle ilgilendiğini ve kendisinin hemşireleri gıpta ile izlediğini anlatan Rektör Polat, “Hemşirelik herkesin yapabileceği bir iş değil. Sizi ve tüm hemşireleri özverilerinizden dolayı kutluyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir, hemşirelik denince herkesin aklına ilk olarak Florence Nightingale’nin geldiğini söyleyerek, “Ama bunun yanı sıra Türk tarihi açısından farklı isimler vardır. Birçoğunuz belki duymamıştır. Ben sizlere Gevher Nesibe’den bahsetmek istiyorum. Gevher Nesibe, Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın kızıdır. Gevher Nesibe ilk Türk hemşiresi olarak anılır. O dönemde tıp alanında gelişmeler kısıtlı olduğu için, savaşta yaralanan insanlara faydalı olmak adına kendisini bu işe vakfediyor. Ölüm döşeğinde kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev’e vasiyet ederek vakıf kurduruyor. Bu kurduğu vakıf sayesinde çok sayıda doktorun yetişmesine vesile oluyor” şeklinde konuştu.

Hemşireliğin tarihin çok eskilere dayanan bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, “Bu kutsal meslek geçmişten günümüze kadar tıp biliminin ilerlemesinde de çok büyük katkılar sağlamıştır. Hemşireliğin gerek koruyucu, gerek tedavi edici hizmetlerde sağlık alanına önemli destekleri vardır" diye konuştu. Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan ise 1899 yılında kurulan 130 örgütün üye olduğu Uluslararası Hemşireler Birliği’nin her yıl hemşirelik haftası için bir tema belirlediğini vurgulayarak, “2018 yılı için ‘Sağlık insan hakkıdır söyleminde hemşireler, öncü bir ses’ teması belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir”dedi.

Konuşmasında Karabük Üniversitesi Hemşirelik bölümü hakkında da bilgiler veren Nevin, “Karabük Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak şu anda toplam 400 öğrenciye eğitim vermekteyiz. 2015 yılında ilk mezunlarımızı mesleğe uğurladık. Bu yıl 4. dönem mezunlarımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Hemşirelik Bölümü öğrencisi ve Öğrenci Hemşireler Derneği Karabük Şube Başkanı Ümran Önder de bir konuşma yaparak tüm katılımcıların hemşirelik haftasını kutladı.