Heyelana karşı taş duvar örme çalışması yapılıyor

Karabük’te yaptığı projelerin yanı sıra, görsel ve estetik görünüm sağlayan çalışmalara da büyük önem veren Karabük Belediyesi, taş duvar örme çalışmalarını da bu kapsamda yürütüyor. Etkili yağışların sonrasında yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde heyelan riskine karşı taş duvarla istinat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il merkezinin yanı sıra kentin üst kısımlarında bulunan mahallelerde sürdürdükleri taş duvar örme çalışmalarıyla, mahallelere ayrı bir görsellik kazandırdıklarını söyledi.