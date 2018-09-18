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Hırsızlar mezarlıkta izlerini kaybettirdi

Karabük’te bir eve girerek hırsızlık yapan 4 kişi, mezarlığa girerek izlerini kaybettirdi.

Karabük'te bir eve girerek hırsızlık yapan 4 kişi, mezarlığa girerek izlerini kaybettirdi.


Edinilen bilgiye göre Aydınlık Evler Mahallesinde 2'si kadın olmak üzere 4 kişi hırsızlık yapmak için bir eve girdiler. Çevredeki vatandaşların şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerinden kiraladıkları belirlenen otomobil ile kaçan hırsızların Karabük Mahallesi Mezarlığına girdikleri bilgisi alınması üzerine polis ekipleri mezarlığa gitti. Kiralanan lüks aracı terk edilmiş halde bulan ekipler çevrede yaptıkları tüm aramalara rağmen kimlikleri belirlenemeyen hırsızlara ulaşamadı.


Olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa bırakılan otomobil üzerinde inceleme çalışmaları başlattı.

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