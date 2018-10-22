Hizmet alamayan köylüler referanduma gitti

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Şirin Güney köyü sakinleri yeterli hizmetleri alamadıkları için kendilerine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Safranbolu'ya bağlanmak için referanduma gitti.

2004 yılında ilk referanduma giden ve sandıktan evet çıkmasına rağmen mahkemeye taşınan seçimle Safranbolu'ya bağlamayan Şirin Güney köyü sakinleri 14 sene sonra ikinci kez sandık başına gitti. 50 haneli köyde sandık başına giden köylülerin 40 'Evet' oyuna karşı sandıktan 10 'Hayır' oyu çıktı.

Köy muhtarı Şükrü Akbaş, Kastamonu'nun kendilerine 100 kilometre, Karabük'ün ise 40 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, “Sosyal bakımdan bize Safranbolu ilçesi daha yakın. Daha öncede bir referandum yaptık ve ‘Evet' çıkmasına rağmen konu mahkemeye gitmişti. Benden sonra gelen muhtarda Safranbolu'ya bağlanmadı. Ben yeniden muhtar olunca tekrar referanduma gitme kararı aldık. Köyümüzde 68 seçmen var ve Safranbolu'ya geçmek istiyoruz. Bizim hastanemiz pazarımız hepsi Safranbolu'da. Araç'a ancak bir mahkeme işi olunca gidiyoruz. 500 metre aşağımızdaki köy bile Safranbolu'ya bağlı, biz ise Araç'a bağlıyız. Evliyalar yatağı Kastamonu'dan memnunuz ama Safranbolu daha yakın, her işimizi orada görüyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Didik ise, referanduma gitmelerinin en başındaki etkenin köylerinin Kastamonu'ya çok uzak olması olmasını belirterek, yatırımlardan hiç faydalanamadıklarını 112 bile aradıklarında hastalarının en yakın yer yerine mecburen Kastamonu'ya getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akbaş ise, köylerine yeterli hizmet gelmediğinden referanduma gittiklerini ifade ederek, “Safranbolu'ya bağlı köyleri görüyoruz hepsinin yolları parke döşenmiş ama bizde kanalizasyon kokusundan bile durulmuyor. Bize bakan yok. En azından Safranbolu'ya geçersek hizmet alırız ve bazı sorumlarımız giderilir” diye konuştu.