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05 Temmuz 2018 14:58

Hizmete giren yüzme havuzu büyük ilgi görüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen yüzme havuzu tesisleri hizmete girmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hizmete giren yüzme havuzu büyük ilgi görüyor

05 Temmuz 2018 14:58


Özellikle çocukların ilgi gösterdiği, Belediye’den de iki personelin sürekli görev başında olduğu havuzda sık sık temizlik yapılıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri vatandaşlara açık olan havuz, Cuma ve Cumartesi günleri ise bayanlara hizmet verecek.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde denizin olmadığı bölgelerde insanların bu ihtiyaçlarını havuzlarda giderdiklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşlara bu hizmetin verildiğini söyledi.


Belediye yüzme havuzu tesislerinin ihtiyacı büyük ölçüde karşıladığını ifade eden Ürkmezer, “Tesisimiz hemen her gün deneyimli personelimiz ile tam kapasite ile hizmet veriyor. Özellikle çocukları ile birlikte gelen ailelerden olumlu dönüş almak bizleri mutlu ediyor. Bununla beraber aldığımız karar doğrultusunda Cuma ve Cumartesi günlerinin hanımlara tahsis ediyoruz. Tesislere bir de vatandaşlarımızın rahatça oturabilecekleri bir kafeterya açılacak. Vatandaşlarımız ister havuza geldiklerinde, ister harici zamanlarında burada dinlenebilecek, çayını, kahvesini uygun fiyatlarla içebilecek” diye konuştu.




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