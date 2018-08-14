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14 Ağustos 2018 20:22

‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri devam ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Hoş geldin Bebek’ projesi ile yeni doğan bebek ziyaretleri sürüyor.

‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri devam ediyor

14 Ağustos 2018 20:22


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve uzun süredir devam eden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda 13 Ağustos Pazartesi günü Arslan ve Dırık aileleri ziyaret edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatları ile başlattığımız ’Hoş Geldin Bebek’ adı altındaki ziyaretlerimiz sürüyor. Burada amacımız ailelerin sevinçlerine ortak olmak, mutlu günlerinde de yanlarında olduğumuzu hatırlatmak. Bizler Devletimizin bizlere verdiği imkânlar doğrultusunda her daim halkımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; evlatlarımız ülkemize birbirinden daha değerli bireyler olarak yetişecekler ve hem ailelerine hem de vatanımıza hayırlı birer evlat olacaklardır. Bu bağlamda Arslan ve Dırık ailelerinin mutluluklarını paylaşıyor, Ömer Bilal ve Osman’a hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz” denildi.


Proje kapsamında fırsat buldukça Ürkmezer ve Eşi Miray Ürkmezer’in eşlik ettiği ziyaretlerde Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan hediye paketi aileye veriliyor.




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