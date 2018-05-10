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10 Mayıs 2018 10:12

Huzurevi sakinleri Yenice’de Anneler Günü’nü kutladılar

Karabük Yücel Huzurevi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Yücel Huzurevi’nde bakım görmekte olan yaşlılar için Yenice’ye gezi düzenlendi.

Huzurevi sakinleri Yenice’de Anneler Günü’nü kutladılar

10 Mayıs 2018 10:12


Geziye Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Yücel Huzurevi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazilet Demirezen, dernek yöneticileri ve huzurevinde kalan yaşlılar katıldı. Yenice ıhlamur terasta ağırlanan Yücel Huzurevi sakinlerinden bayanların da 13 Mayıs Pazar 2018’de kutlanacak olan Anneler Günü sebebiyle de Anneler günü kutlandı. Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ve Yücel Huzurevi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazilet Demirezen birer konuşma yaparak, "Hayatta en değerli varlığımız olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz" dediler.


Karabük Yücel Huzurevi sakinlerine daha sonra ikramda bulunuldu.




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