Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 17:01

‘I Love Safranbolu’ kente renk katıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı, Hıdırlık Seyir Tepesine ve Kazdağlı Meydanına ’I Love Safranbolu’ yazısı yerleştirildi.

‘I Love Safranbolu’ kente renk katıyor

23 Temmuz 2018 17:01


Safranbolu Belediyesi kentin tanıtımını hızlandırmak ve sosyal medyada yaygınlaştırmak amacıyla dikkat çeken tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Hıdırlık Seyir Tepesine ve Kazdağlı Meydanına konulan Safranbolu yazılı platform gerek Safranbolulu vatandaşların gerekse kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi odağı oldu.


Yetkililer, platform yerleştirilmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen hafta sonunu korumanın başkenti Safranbolu’da geçiren turistlerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı binlerce turist Safranbolu yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, tanıtıma da katkı sağlaması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç