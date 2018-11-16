“IAAF Çocuk Atletizmi” Koordinatörü Ayaz'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret

IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Milli Atlet İsmail Akçay ve Atletizm Federasyonu personeli Kübra Islak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyaret etti.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Karabük'te organize edilecek “IAAF (International Association of Athletics Federations) Çocuk Atletizmi” projesi start aldı.

Proje hakkında bilgi vermek üzere Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Milli Atlet İsmail Akçay ve Atletizm Federasyonu Personeli Kübra Islak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulunarak, çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Milli Atlet İsmail Akçay ve Atletizm Federasyonu Personeli Kübra Islak ile proje hakkında bir süre sohbet eden Başkan Vergili ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "IAAF Çocuk Atletizmi” projesinin Karabük'te organize edilecek olmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti.