İftar programları aralıksız devam ediyor

Emek Mahallesinde verilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bir başka iftar da Hasan Doğan Sevgi Evlerinde gerçekleşti. Ramazan ayının beraberinde huzuru, bereketi getirdiğini böylesi güzel organizasyonlarla da komşuluk ilişkilerinin, kardeşliği pekiştirdiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Belediye olarak her akşam ayrı bir mahallemizde vatandaşlarımız ile birlikte oruçlarımızı açıyor, dertleşme, hasbıhal etme fırsatı buluyoruz. Katılımın ilk günden bu yana yoğun olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Verilen iftar yemeklerinin hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığını hatırlatan Ürkmezer, “Daha öncede söylediğim gibi, ramazan ayı bolluk, bereket, yardımlaşmanın, paylaşmanın en üst seviyeye çıktığı bir aydır. Bu vesile ile hayırsever vatandaşlarımız da verilen bu iftar yemeklerine katkı sağlıyorlar. Ben bu vesile ile hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine yemeklerin hazırlanması, masaya kadar gelmesine kadar emeği geçen mesai arkadaşlarımızda teşekkür ediyorum. Asıl teşekkür ise bir bizlerle birlikte iftar sofrasını paylaşan siz değerli Safranbolulu hemşerilerime. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. İnşallah bayramlara da hep birlikte erişmek dileği ile” ifadelerini kullandı.

İftar programları sonrası çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı.