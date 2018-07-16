İHA’nın 15 Temmuz sergisi Safranbolu’da ilgiyle karşılandı

Etkinlik kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan ve tarihe tanıklık eden anların fotoğraflandığı “Unutmadık, Unutturmadık, Unutturmayacağız” sergisi büyük ilgi gördü.

Safranbolu’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aslanlar mevkiinden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün sonlandığı Misak-ı Milli ve Demokrasi Meydanı’nda etkinlikler çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan ve tarihe tanıklık eden anların fotoğraflandığı “Unutmadık, Unutturmadık, Unutturmayacağız” sergisi açıldı.

Meydanda yapılan etkinliğe Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, ilçe protokolü, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aslanlar mevkiinden başlayarak, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda son bulan yürüyüş ile başlayan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşma yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer “Bizler Safranbolu’da yaşamaktan, Safranbolu’ya hizmet etmekten nasıl mutluluk duyuyorsak 15 Temmuz 2016’da bir gecede bin yıllık destanı yazan Türk milletinin birer ferdi olmaktan da mutluyuz. Hepimiz şahit olduk. Türk milleti o gece yazdığı destandan sonra hükümetiyle, devletiyle, emniyetiyle, jandarmasıyla, askeriyle, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile hain FETÖ terör örgütüne karşı büyük bir mücadele başlattı. Bu 2 yıl içerisinde birçok tedbirler alındı. Halende alınmaya devam ediyor.” dedi.

“Onların birer terör örgütü üyesi olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.”

Ürkmezer, “Bu FETÖ terör örgütünün yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütünden ve çeşitli terör örgütlerinden emin olun ki hiçbir farkı yok. Sadece örgüt olarak değil üyelerinin de PKK terör örgütü üyelerinden, diğer bütün terör örgütü üyelerinden hiçbir farkı yoktur. Onlar hangi kılıkta hangi güler yüzle size yaklaşırlarsa yaklaşsınlar lütfen ama lütfen onların birer terör örgütü üyesi olduğunu ve eğer 15 Temmuz gecesi bizim şanlı direnişimiz olmasa Allah göstermesin onlar başarmış olsaydı başımıza neler getireceklerini lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Devletimizin nasıl ki 2 yıldır bugüne kadar bunlarla mücadelesi varsa bundan sonrada mücadelede bütün terör örgütlerine olduğu gibi FETÖ terör örgütüyle de PKK terör örgütüyle olduğu gibi bundan sonrada mücadele devam edecek. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun dediği gibi bugüne kadar izlediklerimiz fragmandı. İnşallah bundan sonra devletimiz bütün güçleriyle beraber hain terör örgütleriyle ve onların bütün birimleriyle mücadele devam edecektir.” dedi.

“Öldürdü, çaldı, çırptı, hak yedi ama artık onların devri bitti.”

Ürkmezer, “Bir an olsun unutmamalıyız ki bu hain terör örgütü üyeleri aklını fikrini gururunu ve kendilerinde bulunan bütün yetkilerini Pensilvanya’da ikamet eden haine devretmiş ve ruhunu satmış kişilerden oluşmaktadır. Şimdi bazıları kendilerini masum gibi gösterip evinizi, işyerinizi ziyaret edip çayınızı içmek isteyebilirler. Lütfen onlara dikkat edin. Eğer başarılı olsalardı sizin için onların hiçbiri tek iyi bir şey düşünmeyeceklerdi ve emin olun ki halen düşünmüyorlar. Tek amaçları halen bu devlete bu millete nasıl zarar veririz. Cumhurbaşkanımızda söyledi. Bunların arkası kesilmeyecekti. Allah’a şükür milletimiz, devletimiz güçlü olduğu müddetçe bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Hain terör örgütü üyeleri o gece ondan önce ve ondan sonra pilot olan ve altında uçak olan Gölbaşı’nı Külliye’yi ve TBMM’yi bombaladı. Altında helikopteri olan top atışı yaptı. Vatandaşlarımızı şehit etti, yaraladı. Elinde silah olan masum insanlara ateş açtı. Onları şehit etti, yaraladı. Terör örgütü üyesi olup öğretmen olan beyinleri yıkadı. Doktor olan yanlış rapor yazdı, yanlı rapor yazdı birçok insanın hayatıyla oynadı. Bunlar adına çalışan dernekte görev yapanlar vatandaşın hayrını çaldı. Hayır, topluyorum diye FETÖ terör örgütüne kaynak sağladı. Yetkisi olan arsa yolsuzluğu ile FETÖ’ye kaynak aktardı. Hiçbir yetkisi olmayan ise komşusunu fişledi. Yani bunların hepsi birden bu millete her türlü zararı verdi. Öldürdü, çaldı, çırptı, hak yedi ama artık onların devri bitti. Allah’a şükür siz değerli hemşehrilerimiz, büyük Türk Milleti ve güçlü devletimiz sayesinde bugün artık 15 Temmuz 2018 günü milli birlik ve beraberlik günümüzde onları artık sonunun geldiğini hep beraber görüyoruz ve bunun da gururunu yaşıyoruz. Devletimiz bunlara el birliği içerisinde dur dedi. Bundan sonra da İnşallah köklerini kazımaya, neredeyse Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi inlerine girmeye İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz.” diye konuştu

“Eğer bu hainler başarılı olsaydı ne bir kimsenin söz hakkı vardı ne de bir şey seçebilme”

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, “Din kisvesi altında sizlerin duygularını bizlerin duygularını sömürmeye çalışıyorlar ve bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunların hiçbiri ama hiçbiri ne sizleri ne bizleri Müslüman olarak addediyorlar ne de bizleri bu devletin vatandaşı olarak sahibi olarak görüyorlar. Aslında onlar kendilerini devlet olarak görüyorlar. İşte paralel devlet yapılanması sadece ve sadece bu demektir. Yaklaşık 1 ay önce seçim yaptık. Huzurlu ve barış ve beraberlik içerisinde seçimimizi tamamladık. Vatandaşlarımızın hepsi kendi gönülleri rızasınca oylarını kullandılar. Emin olun ki eğer bu hainler başarılı olsaydı ne bir kimsenin söz hakkı vardı ne de bir şey seçebilme. Çünkü bunlar tamamıyla hem akıllarına fikirlerini başkalarına satmışlar hem de bizleri değil kendilerini devletin sahibi olarak görüyorlardı” şeklinde konuştu.

“Onları düşündükçe birlik ve beraberliğimiz daha da artacaktır.”

Ürkmezer, “Şimdi baktığımızda geçmişten günümüze baktığımızda 15 Temmuz akşamını düşündüğümüzde sizlerden tek ricamız var. Özel kuvvetlerde şehadete koşarak giden Ömer Halisdemir’i düşünün. Boğaziçi Köprüsü’nde tanka korkusuzca gidenleri düşünün. Kazan’da uçaklar kalkmasın diye, Akıncı Üssü’ndeki uçaklar kalkmasın diye tarlasını yakanları düşünün. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bu hainler tarafından atılan bombayla 17 yaşında şehit olan gencecik çocukları düşünün. Bizler onları düşündükçe biraz önce örneklerini verdiğim gibi 250 şehidimizi düşündüğümüzde emin olun ki birlik ve beraberliğimiz daha da artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.