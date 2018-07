İHA tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan ‘Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ fotoğraf sergisi, Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından açıldı. Karabük Valiliği yeni hizmet binasında fotoğraf sergisinin ve ‘Karabük Meydanı’nda Bir Temmuz Gecesi’ resim, grafik tasarım, şiir, mektup etkinlikleri açılışına Karabük Valisi Kemal Çeber ve yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem, 15 Temmuz şehidi Metin Arslan’ın babası Zeki Arslan, daire ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Vali Çeber, "15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Üzerinden 2 yıl geçti. Hala memleket bunun etkilerini görüyor. Tarihimizde yaşadığımız en büyük ihanetlerden birisiydi. Başbakanlık Ofisi bombalandıktan 2 saat sonra ben oradaydım. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bile görev alan insanlardan birisi olarak ben hala inanamadım ve hala düşündüğüm zaman böyle bir ihanet, böyle bir hainlik nasıl olur diye inanamıyorum. İnanmak istemiyorum ama bu memlekette bu yaşandı. Dolayısıyla unutulmaması gereken bir şey” dedi.

"Unuttuğumuz zaman kaybetmeye başlarız" diyen Vali Çeber, “Mücadele hala devam ediyor. Devlet her türlü imkanını kullansa, her türlü önlemini almış olsa da 40-50-60 yıl, belki de daha fazlaya sair üretilmiş bir stratejinin sonucuydu bu ve onu böyle çok kısa bir sürede bertaraf etmeniz çok mümkün olmuyor. Olabileceği hızda bir yerlere geldi ama bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla unutmamamız ve unutturmamız lazım. Allah bir daha bu memlekete böyle şeyler, böyle acılar, böyle hainlikler yaşatmasın. Zaten onlar ne bizim askerimiz, ne bizim evladımızdı, ne bu memleketin evlatlarıydı. Başka yerlere beynini satmış, kendisini kiraya vermiş, tamamen vicdanını, ruhunu, beynini her şeyini teslim etmiş bir güruhtu. Zaten onlar içimizden atıldıktan sonra hem sınırlarımızda hem yurt içerisinde gerçek askerlerimizin, gerçek güvenlik güçlerimizin nasıl bir mücadele verdiğini hep beraber izliyoruz. Elhamdülillah bu memleket büyük. Gerçek askerlerimiz çok güçlü, kuvvetli, kudretli. Vatandaşımız Allah’a şükür ki böyle bir insan topluluğu. 15 Temmuz şehitlerimiz sayesinde dimdik ayaktayız elhamdülillah” diye konuştu.

Program 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir’in resminin olduğu tablo önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında sergi 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.