Ihlamur Teras yolunda asfalt çalışmaları başladı

Yenice'de yapımı tamamlanan ve Nisan ayında hizmete açılan Seyir Terası yolunun asfalt çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, ağaç ve yaban hayatı türleri çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice'de Belediye tarafından 70 dönüm arazi üzerine milyonlarca lira harcanarak yapılan seyir terasının 3 kilometrelik yolunun aylardır asfaltlanmaması ziyaretçilerin ve ilçe halkının tepkilerine neden olmuştu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve partililerin katılımı ile teras yolu güzergahında asfaltlama çalışmaları start aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, bir hafta içinde asfaltlama çalışmalarının tamamlanacağını söyleyerek, " Özel idaremizin plan ve programları çerçevesinde il ve ilçelerimizdeki köy yollarında bu sezon yoğun bir asfaltlama çalışmalarımız var. Yenice'de de bu kapsamda çalışmalarımızı hızlandırdık. Kış sezonu önce seyir terası yolunu da asfaltlayarak kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

AK Parti teşkilatı çalışmaları yerinde gördükten sonra Yenice Ihlamur Terası'na çıkarak yapılan tesiste çay içerek bir süre eşsiz doğa manzarasını izledi.