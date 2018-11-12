İki dönem belediye meclis üyeliği yapan Erdal Yirmibeş başvurusunu yaptı

Aday adayı olan Erdal Yirmibeş resmi belgelerini AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'a teslim etti. Erdal Yirmibeş'i müracaatında Yenice'de dört dönem Yenice Belediye Başkanlığı yapan Erol Yirmibeş ve dostları yalnız bırakmadı.

AK Parti'den Belediye Başkan aday adayı olan Erdal Yirmibeş , “Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, değerli dava arkadaşlarım. Bugün burada beni yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. 1974 doğumluyum, Yenice'de yaşıyorum, ticaretle uğraşıyorum ve Yenice'de yaşamaya devam edeceğim. İki dönemdir, yaklaşık on yıldır, Belediye Meclis Üyeliği yapıyorum. Yenice Belediyesinde AK Parti iktidarının yapmış olduğu yeniliklerde diğer belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber bizim imzamız bulunmaktadır. İnşallah aday olduğumuzda da bu beraberliği devam ettirip 31 Mart 2019 Yenice Belediyesi'ne AK Parti bayrağını dikeceğiz inşallah. Bundan kimsenin endişesi, kuşkusu olmasın. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Diğer aday adayı arkadaşları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum hepsine. Allah yar ve yardımcımız olsun, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.