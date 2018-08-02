İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Karşı Mahallesi’nde Mehmet Şahin’e ait iki katlı evde evde kimsenin olmadığı anda elektrik kontağından yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangın söndürülmeye çalışıldı. Mahallede çalışma yapan bir kepçe operatörü yangını söndürmek için bina iç tarafa doğru çökertilmeye çalışırken kısa sürede büyüyen yangına müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrasında söndürülen yangın evde büyük hasara neden olurken iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.