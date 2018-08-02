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02 Ağustos 2018 22:25

İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

Karabük’ün Ovacık ilçesinde iki katlı bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

02 Ağustos 2018 22:25


Edinilen bilgiye göre, Karşı Mahallesi’nde Mehmet Şahin’e ait iki katlı evde evde kimsenin olmadığı anda elektrik kontağından yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangın söndürülmeye çalışıldı. Mahallede çalışma yapan bir kepçe operatörü yangını söndürmek için bina iç tarafa doğru çökertilmeye çalışırken kısa sürede büyüyen yangına müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrasında söndürülen yangın evde büyük hasara neden olurken iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.




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