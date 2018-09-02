İki katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saat 02.30 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Kazım Köklü’ye ait iki katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası çatı katı büyük hasar görürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.