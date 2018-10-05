İki köprü arasında kalan kamyonet çaya düşmekten kurtuldu

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet korkuluklara çarparak 15 metre yükseklikte bulunan çaya düşmekten iki köprü arasında asılı kalarak kurtuldu.

Kaza Karabük-Eskipazar Cumayanı köyü mevkinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Arslan yönetimindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak iki köprü arasında asılı kaldı. Kamyonet 15 metre yüksekliği bulunan çaya düşmekten iki köprü arasında asılı kalarak kurtuldu. Kazada kimse yaralanmadı.

Kamyonetin içinde bulunan sürücüyü gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edilerek sürücüyü kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tüm önlemler alındıktan sonra sürücü araç içinden çıkarılarak, kamyonetin çaya düşmemesi için de gerekli çalışmalar yapıldı.

Sürücü Halil Arslan kazanın bir anda olduğunu ve bir şey hatırlamadığını söyledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.