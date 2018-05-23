İl Başkanı Altınöz: “Herkes kendi partisinin adaylarına baksın”

Altınöz, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri öncesi gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Temayül sonuçlarının AK Parti Genel Merkezi ve genel başkanı tarafından belirlendiğini söyleyen Altınöz, “Türkiye’de hiçbir teşkilatın yapmadığı bir şeyi yaptık. Tüm aday adaylarımızın tüm ilçelerde temayülde kendilerine oy verecek olan teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmelerini sağladık. Hepsine aynı mesafede durduk. Tabii ki de her partinin bir işleyişi vardır, aday belirleme süreçleri vardır. Temayül sonuçları genel merkezin yaptığı çalışmalar sonucu, genel başkanımızın takdiri ile de üç adayımızı belirlediler. Bunun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Ancak teşkilatlarda 3 adayımızı belirlediler ama bunlarla ilgili görüşlerimizi olumlu olumsuz olarak ulaştırdık. Üç isim kesinleştikten sonra hep arkasında duracağız. Partili olan insana da bu yakışır. Bizim partimizin adayları hakkında başka partililerin konuşması doğru olmaz. Herkes kendi parti adaylarına baksınlar” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin kendisi ile yaptığı konuşmayı yakıştıramadığını ifade eden Altınöz şunları söyledi:

“İki dönemdir herkesin saygı duyduğu, oy verdiği bir belediye başkanıdır. Başka bir partinin, aday belirleme hakkında konuşmasını doğru bulmuyorum. Şuanda bir cumhur ittifakı var. Bu yüzden ittifakın ruhuna zarar vermemek için susuyorum. Aday belirleme konusunda son sözü genel merkez ve genel başkanımız söylüyor. Ayrıca Mehmet Ali Şahin ile ilgili açıklamalarını da doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız sınıf arkadaşını tanımıyor mu? Ben kime nasıl baskı yapabilirim bu konuda. Bu açıklamalar çok abes ve yanlış açıklamalardı. Ben İl Başkanları toplantılarında başbakanımıza Karabük’ün sorunlarından bahseden biriyim. Yani bakanlarımızın kapısını çalabilecek milletvekillerimiz, İl başkanlarımız var. En iyi hizmeti bütün bakanlarımıza Karabük’e getirtiriz Allah’ın izniyle. Benim bakanla, başbakanla görüşmek için milletvekiline ihtiyacımız yok. Elimizden geleni en iyi şekilde yaparız, kimse Karabük ile ilgili sorunları merak etmesin. Başkanımızı zaten genel merkez bizden daha iyi tanıyor. Şimdilik bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Birbirimize sataşmak yerine bir oy daha fazla nasıl alabiliriz diye düşünelim.“

Altınöz, temayül sonuçlarının ardından belirlenen milletvekili adaylarının değişimi konusunda genel merkezin istediği gibi değişim yapamadığını belirtti.

21 Haziran’da, AK Parti Karabük Milletvekili Adayları belirlendikten sonra Ankara’ya gitmesi ile ilgili de konuşan Altınöz, “İl Başkanı olarak, adaylar hakkında olumlu olumsuz görüşlerimi ifade etmek kadar doğal bir şey yok. Sonuçta meydana gelen durum ile ilgili rapor vermemiz gerekiyor. İstifa etmek isteyen arkadaşlarımız varsa edebilirler, bizler yolumuza devam ederiz. Herkes istifa etse de İsmail Altınöz durur. İl yönetiminden kimse istifa etmedi. Biz AK Parti İl Başkanlığı olarak ayaktayız. Seçim çalışmalarını yapacağız. Halkımız oyunu verecek Allah takdir edecek. Biz çalışmakla görevliyiz, elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde Karabük’ten yüksek oy alacakarına inandığını kaydeden Altınöz, “Şuanda güçlü bir liderimiz var. 16 yıllık hizmetlerimizde halkımız yararlanmakta. Onun için AK Parti’nin hizmetlerinden bahsetmeyeceğim. Karabüklüler en iyi kararı vereceklerini düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan dünyaya malolmuş bir lider. Karşımızda projesi olmayan, her aklına geleni konuşan, dünyadan,ekonomiden bihaber cumhurbaşkanı adayları var. Onun için halkımız Recep Tayyip Erdoğan’ın neler kazandırdığını biliyor. O yüzden ben kazanacağımızı düşünüyorum. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Karabük’ten yüzümüzün akıyla çıkacağız inşallah” dedi.