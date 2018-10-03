İl Genel Meclisi Ekim ayı ilk toplantısı yapıldı

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2018 Mali yılı bütçesinin imkan verdiği ölçülerde yapılan programların ve KÖYDES projelerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için saha çalışmalarımız yoğun bir şekilde tüm ilçelerimizde devam ettiğini kaydetti.

Gelinen noktada satıh kaplama birinci ve ikinci kat asfalt programlarıyla beraber bu yıl uygulamaya koydukları BSK sıcak karışım asfalt çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Sözen, “Yine KÖYDES projeleri kapsamında içme suyu terfi ve isale hatlarının yapımları, depo yapımlarının yanında kilitli parke yapımı çalışmalarımız, kanalizasyon ve fosseptik inşaatı yapımlarımız devam etmekte olup, genel manada bakıldığında bugün itibariyle yüzde 80'lik bir uygulanabilirliğe sahibiz. Diğer taraftan mevcut asfaltlarımızın muhafazası adına planladığımız 8 bin ton rotmiks üretimi ile asfalt yama çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz. Köylerimizden çöp toplama hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi için İŞKUR personelimizle azami gayret gösteriyoruz. Merkez ilçe dahil tüm ilçelerimizde okul binalarından hastane binalarına, sosyal hizmetlerden okullarımızın bakım ve onarıma kadar kamu yatırımları alanında projelerin hazırlanmasından keşif bedellerine, yer tesliminden kontrollük hizmetlerine ve kesin kabulüne kadar görev ve sorumluluk üstlenen İl Özel İdaremizin yükünün ne kadar ağır olduğunun İl Genel Meclisi üyelerimizin her birinin özellikle kendi ilçelerinde vatandaşımıza karşı sorumluluk anlamında işlerinin kolay olmadığı aşikardır. Sadece belediye mücavir alan sınırları içerisinde yani derli toplu, dar bir alanda vatandaşımıza hizmet sunmakla tüm il sınırları içerisinde Merkez İlçe dahil 6 ilçe, 1 belde ile sadece yol ağı 3.000 km. olan dağınık coğrafi yapıda 278 köy, 868 yerleşim biriminde terfi ve isale hatlarının genellikle orman alanlarında olduğu düşünüldüğünde böylesine geniş bir alanda vatandaşımıza götürülecek hizmetin kıyaslanması durumunda İl Genel Meclisi üyelerimizin yatırımların planlanmasında ve takibinde görev ve sorumluluğunun ne denli zor olduğu anlaşılacaktır. Böylesine geniş sorumluluk alanındaki problemlerin çözümünde kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın bize olan desteğini her zaman hissediyoruz ve bize gösterilen teveccühe layık olmaya çalışıyoruz” dedi.