İl genel meclisi temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Meclis Başkanı Ahmet Sözen KÖYDES projelerinin ilçelerde ve köylerde uygulanmasında aksaklığa sebep verilmemesini, görünürde herhangi bir aksaklıkların olmadığını belirterek, “KÖYDES projeleri bildiğiniz üzere ilçelerimizde gerçekleştiği yolda 29 adet, içme suyunda 38 adet, atık suda 5 adet olmak üzere toplamda 72 adet projeyi ilimiz genelinde faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.

Mevsim itibariyle, yoğun ve tempolu çalışmanın içerisinde bulunduklarını kaydeden Sözen, şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili asfaltta bu yıl büyük projeler ortaya koyduk. Asfalt programlarına başladığımız günden itibaren bu yıl belirlediğimiz en yüksek hedef 190 kilometre olarak gerçekleşecek. Statik kaplamada 102 kilometre, sıcak asfalt ile ilgili bölümde de 88 kilometrelik toplamda da 190 kilometre hedefimiz var. Diğer yandan çöp toplama hizmetlerini 2 yıl önce başlatmıştık. Bu konuyla ilgili 7’inci kamyonu teslim aldık. Yeni kamyon bin 714 çöp konteynırı ile 165 köyümüzde çöp toplama hizmetini yürütüyoruz.”

Konkasör üretimiyle ilgili 2018 yılı hedeflerinin 300 bin ton olduğunu söyleyen Sözen, “Geçen sene 240 bin ton ile gerçekleşmişti. Şuan itibariyle aldığımız 175 bin ton. Buda yıl sonunda ortaya koyduğumuz hedefi rahatlıkla tutturacağımız anlamına geliyor” diye konuştu.