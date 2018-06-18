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18 Haziran 2018 16:26

İl Özel İdaresi bayramlaşma programı gerçekleştirdi

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından, ilk mesai gününde Karabük İl Özel İdaresi’nde gelenekselleşen bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi bayramlaşma programı gerçekleştirdi

18 Haziran 2018 16:26


Hamzalar mevkiinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık, birim müdürleri ve personeller katıldı.


Bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Uzun, bir ramazan bayramını daha geride bıraktıklarını belirterek “ Yaz mevsimi geldi ve işlerimiz yoğunlaştı. Ben her seferinde söylüyorum biz sizler ile varız, sizler ile güçlüyüz. Milletvekillerimiz ve Meclis üyelerimizin destekleri ile her geçen gün daha da güçlenen bir kurum olma yolunda ilerliyoruz. Asfalt sezonunu da açtık. Sıcak ve sathi kaplama olarak çalışmalarımız devam edecek. Personellerimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir iş sezonu geçirip güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu vesile tekrar geçmiş bayramınızı tebrik ederek, aileleriniz ile huzurlu mutlu bir yaşam geçirmenizi dilerim” dedi.


Konuşmanın ardından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.




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