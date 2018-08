İl Özel İdaresi’nde geleneksel bayramlaşma programı

Hamzalar mevkiinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Genel Sekreter Mehmet Uzun, Genel Sekreter Yardımcısı Bahattin Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, birim müdürleri ve personelleri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Genel Sekreter Mehmet Uzun, bir Kurban Bayramı’nı daha geride bıraktıklarını ifade ederek “Yaz sezonu içerisinde olduğumuz için yoğun bir çalışma temposundayız. Ben her zaman diyorum; bizler için öncelik can güvenliğimiz sonra araç ve gereçlerimizin güvenliği gelir. Bu çalışma temposunda kendimize dikkat etmemiz gerekir. Sizler, bizim için önemlisiniz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bizler Karabük İl Özel İdaresi olarak büyük bir aileyiz. Bayramlaşma vesilesi ile hepinizin geçmiş Kurban Bayramı’nı tekrar tebrik ederim ve aileleriniz ile daha nice bayramlara erişmeniz dileğiyle, hepinize hayırlı günler” dedi.

İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Sözen ise, personellerin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Karabük İl Özel İdaresi olarak ilimizin her bölgesinde çalışmalara gerçekleştirmekteyiz. Gittiğiniz her bölgede ve çalışma yaptığınız her alanda Özel İdare’nin dolayısıyla kamunun birer temsilcisi konumundasınız. Bunu kendi adınıza bir şans olarak telakki edin ve bu şansı iyi değerlendirip işimizde en iyi olma yolunda çalışmalarımıza devam edelim. Bu vesile ile tekrar geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik eder ailelerinizle mutlu günler geçirmenizi temenni ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.