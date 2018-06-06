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06 Haziran 2018 16:53

İl Özel İdaresi’nin Teknopark’a katılımı kabul edildi

Karabük Üniversitesi tarafından katılım teklifi yapılan, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark) Yönetici Anonim Şirketi’ne Karabük İl Özel İdaresi olarak katılım sağlandı.

İl Özel İdaresi’nin Teknopark’a katılımı kabul edildi

06 Haziran 2018 16:53


İl Genel Meclisi toplantı salonunda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın, hazırlanan raporu meclis üyelerine sunmasıyla görüşmeler başladı. Karabük Üniversitesi tarafından katılım teklifi yapılan, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark) Yönetici Anonim Şirketi’ne Karabük İl Özel İdaresi’nin ortak katılmasına oy birliği ile karar verildi.


İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, oy çoğunluğu ile ortaklık kararı çıktığını belirterek böylece Karabük’e ithalat ve ihracatta büyük bir katkı sağlanacağını söyledi.




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