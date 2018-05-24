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24 Mayıs 2018 12:05

İl Protokolü, uluslararası öğrencilerle iftar yaptı

Karabük Protokolü, 55 farklı ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

İl Protokolü, uluslararası öğrencilerle iftar yaptı

24 Mayıs 2018 12:05


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın ev sahipliği yaptığı iftara, Karabük Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Kadir Öztürk ve Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut katıldı.


Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programında 200’den fazla uluslararası öğrenci yer aldı. Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden protokol üyeleri, öğrencilerle bol bol sohbet etti. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı duanın ardından masaları tek tek dolaşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, öğrencilerin ve protokol üyelerinin Ramazan ayını tebrik etti. İftar programı akşam namazının kılınmasıyla son buldu.




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