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01 Temmuz 2018 22:41

İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri açıldı

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri açılış programı gerçekleştirildi.

İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezleri açıldı

01 Temmuz 2018 22:41


Yenişehir Merkez Spor Salonunda açılış törenine Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran’ın eşi Nihal Baran, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, şube müdürleri, veliler ve sporcular katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanan tören Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Programın açılışında konuşan Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, ’’2017 yılında yine böyle bir açılış töreni ile İl Spor Merkezlerinin çalışmalarına başladık.Yıl boyunca 4380 sporcuyu Karabük spor ailesine kazandırmış bulunmaktayız.Bugün ibari ile beraber 1257 sporcu kaydı yapmış bulunmaktayız.Bugün çalışmalarımıza başlıyoruz ve bize destekleriyle güç veren anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum. Toplam 17 branşta antrenörlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz ile sizlere hizmet vermeye çalışacağız. Karabük’te 51 spor tesisimiz var ve bizim bu spor tesislerini doldurmamız gerekiyor.Her yaştan herkesin spor yapmasını istiyoruz.Bakanlığımızın faaliyete geçirdiği koşabiliyorken koş projesi ile de velilerimizi spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.


Konuşmaların ardından sporcuların hazırladıkları gösteriler sonrası program sona erdi.




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