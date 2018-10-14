İlhan Alpboğa'nın mutlu günü

Karabük İletişimciler Derneği Başkanı İlhan Alpboğa'nın kızı Aybüke Alpboğa, Uğur Yener ile dünya evine girdi.

Karabük'ten İYİ Parti Aday Adayı olan ve İletişimciler Derneği Başkanı İlhan Alpboğa'nın kızı Aybüke Alpboğa, Uğur Yener ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Aybüke ve Uğur çiftinin düğününe iş ve siyaset dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende gelin ve damadın şahitliklerini Çevre ve Şehircilik eski bakan yardımıcısı olan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ yaptı.

Ceylan ve Özdağ çifte hayırlı olsun dileklerini ileterek, tebrik etti.