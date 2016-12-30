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30 Aralık 2016 17:15

İlk başvuruyu Vali Mehmet Aktaş yaptı

İlk başvuruyu Vali Mehmet Aktaş yaptı

30 Aralık 2016 17:15

Nüfus cüzdanların yenilenmesi süreciyle ilgili Karabük’te çipli kimlik kartına ilk başvuru Vali Mehmet Aktaş tarafından yapıldı.
10 yıllık kullanım ömrüne sahip yeni kimlik kartları, Polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız çip içeren ve uluslararası standartlara uygun en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran ve vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verinin kart üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından kartın yeniden üretilmesini ya da kart içindeki bilgilerin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandığını ifade eden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı; “Kimlik kartı başvuruları internetten https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/Pages/homepage.aspx adresinden yada Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecektir. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır. Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda Alo 199 çağrı merkezi veya nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartları iptal edilecek. İlimize bağlı bütün İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tüm teknik kontroller yapıldı ve T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumdayız.”diye konuştu.
Nüfus Müdürlüğü görevlilerince başvurusunun başarılı şekilde alındığını, bundan sonra da isteyenlerin yeni kimlik kartı başvurusunu yapabileceklerini kaydeden Vali Mehmet Aktaş ise “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır. Uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kimlik Kartlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.
Başvuru işlemlerinin ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı tarafından temsili olarak hazırlanan T.C. Kimlik Kartı Vali Mehmet Aktaş’a takdim edildi.



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