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17 Mayıs 2018 13:08

İlk mahalle iftarı yoğun ilgiyle başladı

Safranbolu geleneksel mahalle iftarları, Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi ile başladı.

İlk mahalle iftarı yoğun ilgiyle başladı

17 Mayıs 2018 13:08

Ramazan ayının ilk akşamındaki mahalle iftarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Akşam ezanının okunmasıyla dualar edildi, oruçlar açıldı.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu katliamlardan dolayı ramazan ayına üzgün girdiklerini belirterek, “Kudüs’te zulme uğrayanlar olmak üzere bütün müslümanlara Allah’tan sabır diliyorum” dedi.


Safranbolu’da ramazanın ilk gününde hem kaymakamlık hem de belediyedeki personelle beraber iftar açmaya gelen vatandaşlara teşekkür eden Ürkmezer, “Bizler, sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Mesai arkadaşlarımızla, ’köylerde ve mahallelerde ulaşamadığımız kimse olmasın’ düsturuyla çalışıyoruz. İnşallah 30 gün boyunca hafta içi her gün olmak üzere bütün mahallelerimizde iftarlarda sizlerle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Osmanlı döneminden kalan geleneksel ramazan akşamlarını yaşatacaklarını söyleyen Ürkmezer, Ramazan ayı süresince Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda çeşitli etkinlikler olacağını da belirtti.


İftarın ardından çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.




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