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İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karabük’te 2018-2018 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlamaları için kent meydanında tören düzenlendi.

Karabük'te 2018-2018 eğitim öğretim yılı açılışı ve ilköğretim haftası kutlamaları için kent meydanında tören düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diğer protokol üyeleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının, saygı duruşu ile İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.


Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah Salonunda protokol konuşmaları ile devam ederken törene Karabük Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da katıldı. 4.sınıfları temsilen 4 öğrenci tarafından 1. Sınıfı temsilen 4 öğrenciye çiçek hediye edildi. Tören Demir Çelik İlkokulu ve Kartaltepe İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerinin ardından sona erdi.

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