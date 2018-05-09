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09 Mayıs 2018 14:00

İntihara kalkışan adamı polis kucaklayarak kurtardı

Karabük’te intihar girişiminde bulunan D.

İntihara kalkışan adamı polis kucaklayarak kurtardı

09 Mayıs 2018 14:00

A. (27) isimli şahıs ikna çabaları sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığında polis tarafından kucaklanarak kurtarıldı. Polisin başarılı müdahalesi ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


Geçen günlerde D.A. isimli şahıs, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri gereken tedbirleri alırken, çatı katına çıkarak D.A. ile konuşmaya başlayan polis, şahsı ikna etmek için uzun bir süre dil döktü. Çabaları sonuç vermeyen polis memuru, intihara kalkışan şahsın kıyafetini çıkarmasını fırsat bilip kucaklayarak demir tellerden uzaklaştırdı. Polis memurunun yürekleri ağza getiren müdahalesi ile D.A. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.A. daha sonra polis ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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