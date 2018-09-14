Iraklı misafir öğrencilere 11 farklı kurs eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABUSEM) tarafından, Irak'ın farklı üniversitelerden gelen öğrencilere 11 farklı kurs eğitimi verildi.

Irak'tan Karabük'e gelen 77 öğrenciye bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim, CNC programlama, İngilizce, Microsoft Office, ANSYS, iklimlendirme ve soğutma gibi konuları içeren 11 farklı kurs eğitimleri verildi. Kurslarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül tarafından verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (IYBAB) arasında imzalanan antlaşmaya istinaden Irak Büyükelçiliği Ankara Kültür Ataşeliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. Mustafa Mustafa Wahby Jaber ve beraberinde gelen heyet geçtiğimiz Mayıs ayında Karabük Üniversitesine ziyarette bulunmuştu. Yapılan anlaşma kapsamında IYBAB tarafından Karabük Üniversitesine gönderilen 77 öğrenciye 13 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında mesleki eğitim kursu verildi.

Her öğrencinin en az 2 kursa katılımı sağlanan eğitimde mesleki eğitim ile öğrencilerin bilgi ve deneyimi artarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunma imkanı sunuldu.

Sertifika töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, “Uluslararası öğrencilere yönelik eğitim hizmetleri vermek, bizleri sevindiriyor. Sizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz sizi yabancı olarak görmüyoruz. Siz bizdensiniz. Biz sizi Türkiye'de böyle görüyoruz. Bizim üniversitemizde eğitim görmeniz ve burada olmanız bizi mutlu etti” dedi.

Kursta başarılı olan Iraklı öğrenci Hasan Yasin ise Karabük Üniversitesinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bize sunduğu bu fırsattan dolayı Karabük Üniversitesine teşekkür ederiz. Yarın ülkemize gittiğimizde Türkiye'nin ne kadar dost canlısı olduğundan bahsedeceğiz” diye konuştu.