İş adamı Güleç'ten basında çıkan haberlere dair açıklama

İş adamı Güleç yazılı olarak yaptığı açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve KARDEMİR Yönetim Kurulu'nda bulunan ortak aileler hakkında gündeme getirilmeye çalışılan iddiaların asılsız olduğunu ve bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Güleç Ailesi'nin iş ve ticari faaliyetleri, yasalara, Genel Kurul kararlarına, emsallerine, teamüllere ve ticaret hayatına hakim olan dürüstlük prensiplerine uygun olduğunu ifade eden Güleç, bu durumun Türk hukuk düzeni içerisinde bağımsız mahkemeler tarafından verilen istikrarlı kararlarla da teyit ve tescil edildiğini söyledi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'ün görev süresi boyunca yönetim kurulu üyeleri arasındaki iletişimi verimli bir şekilde sağladığını da dile getiren Güleç, “KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz 2017 yılı Kasım ayında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kamil Güleç ve Çağrı Güleç'in katkı ve desteğini de alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vazifesine seçilmiştir. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Öz ve diğer tüm yönetim kurulu üyeleri, KARDEMİR'deki temsil ve yönetim görevlerini bugüne kadar özenle, sadakatle yerine getirmiştir. Yönetim kurulu üyeleri arasındaki iletişimin verimli bir şekilde sağlanması, yönetim kurulunun birliğinin, uyumunun temini bakımından gerekli emek ve mesaiyi de tüm üyeler geçen zaman içinde sarf etmiştir” dedi.

“KARDEMİR emin ellerde kalmaya devam edecektir”

Güleç bağımsız üyeler ile aileler arasında ya da ailelerin kendi arasında KARDEMİR'in hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek yönünde bir ayrım olmadığını kaydederek şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'de KARDEMİR bir tanedir. Hem ülkemizin hem de yöremizin ve Karabük'ün göz bebeği kuruluşlarındandır. Biz KARDEMİR'İ, işçimiz, sendikamız, tüm Karabüklüler, yöre halkımız ,devlet ve siyaset adamlarımız ile birlikte eski Demir Çelik Fabrikalarımızın küllerinden çıkardık. Bugün 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmak üzere olan, pek çok stratejik ürün üreten ve ülkemizin ilk 25 firması arasına giren bu başarılı şirketimizi bundan sonra da tüm çalışanlarımızla, Öz-Çelik İş Sendikamızla, devlet ve siyaset adamlarımız, profesyonel idareci ve yönetim kurulumuzla ve hissedarlarımızla daha büyük başarılara taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kardemir, hep emin ellerde kalmaya inşallah devam edecektir.”