İş adamı Mısırlı belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Yenice'nin yetiştirdiği siyaset ve iş adamı Ertan Mısırlı 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı. Mısırlı 2001 yılında kurulan AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllü elçisi olduğunu belirterek, “İki dönem il yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunduğum partimden aday adayı olduğumu siz vefakar bir o kadar da cefakar saygıların en büyüğünü hak eden Yeniceli büyüklerim analarım bacılarım arkadaşlarım ve çok kıymetli genç kardeşlerim sizlerden gelen taleplere bizde sessiz kalmayarak önümüzdeki yerel seçimlerde ilçemiz belediye başkanlığına aday adayı olduğumu açıklıyorum. Rabbim çıkmış olduğum bu yolda ülkemize ilimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi bizlere nasip eder inşallah” dedi.

“Bir olup diri olmaya geliyoruz”

“Ben sizlerden aldığım işaret neticesinde bu kutlu yolda sizlerle birlikte yürümeye karar verdim” diyen Mısırlı “Haklı olan güçlüdür ilkesini benimseyerek haklı olan sizlerle bu uğurda yürümeye hazırım. Kimse asla unutmasın hesapların üstünde bir hesap vardır oda Allah'ın hesabıdır. Herkes bunun farkında olmalıdır. Gönülleri yıkmaya değil yapmaya birliği beraberliği sağlamaya bir olup diri olmaya geliyoruz. Bu kutlu yolda sizlerle hep birlikte yürümeyi mukadder kılacak rabbime sonsuz hamd ediyorum. Huzur dolu içimde ben Yenice'yi ve geleceğini düşünüyorum ve sizlerle birlikte büyük hedeflere ulaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mısırlı, son zamanlarda ilçede yaşanan bazı hadiselerden dolayı halkın birbirine küsmemesi gerektiğini dile getirerek, “Önümüzdeki yerel seçimler ilçemizin kaderini değiştirme iradesi olacaktır. Hepimizin bir birimize karşı sorumluluğu var en önemlisi ilçemize ve ilçemizin yarınlarına karşı büyük bir sorumluluğu var bunu asla aklımızdan çıkarmayalım” diye konuştu.