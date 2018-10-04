İşçileri kovalayan hasta ayı Gökçebey'de tedavi edilecek

Karabük'te Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne ait şantiyede çalışan işçileri kovalayan ayı tedavi edilmek üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapullu Başköy Göleti'nde Devlet Su İşlerine ait şantiyede çalışan işçilere ayı saldırdı. İşçilerin kaçmak için binmeye çalıştıkları pikap türü araca yetişen ayı sürücünün bulunduğu taraftaki camı kırdı. Saldırıda cam kesikleri nedeniyle sürücü hafif şekilde yaralandı. Belirli bir süre sonra takibi bırakan ayının durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine haber verildi. Safranbolu Belediyesi Hayvan Barınağı veterineri tarafından ayı uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.

Hasta olduğu belirlenen ayı tedavi edilmek üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.