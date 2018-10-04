İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşçileri kovalayan hasta ayı Gökçebey'de tedavi edilecek

Karabük’te Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne ait şantiyede çalışan işçileri kovalayan ayı tedavi edilmek üzere Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Karabük'te Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne ait şantiyede çalışan işçileri kovalayan ayı tedavi edilmek üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kapullu Başköy Göleti'nde Devlet Su İşlerine ait şantiyede çalışan işçilere ayı saldırdı. İşçilerin kaçmak için binmeye çalıştıkları pikap türü araca yetişen ayı sürücünün bulunduğu taraftaki camı kırdı. Saldırıda cam kesikleri nedeniyle sürücü hafif şekilde yaralandı. Belirli bir süre sonra takibi bırakan ayının durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine haber verildi. Safranbolu Belediyesi Hayvan Barınağı veterineri tarafından ayı uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.


Hasta olduğu belirlenen ayı tedavi edilmek üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.