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09 Haziran 2018 10:49

İŞKUR’ dan engellilere hibe desteği

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü tarafından engellilerin kendi işini kurmaya yönelik hibe destekleri devam ediyor.

İŞKUR’ dan engellilere hibe desteği

09 Haziran 2018 10:49


Yenice ilçesi Kayadibi köyünde hayvancılık alanında proje yazan Nurtaç Çaylı’ya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü tarafından 36 bin karşılığında 5 adet süt ineğinin hibe finansmanı sağlandı.


Hibe destekleri hakkında bilgi veren İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven yaptığı açıklamada; “İŞKUR olarak engellilerimizin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteklerimiz devam ediyor. Hayvancılık alanında proje yazan Nurtaç Çaylı kardeşimize 5 adet süt ineğinin hibe olarak finansmanını sağladık. Engelli ve eski hükümlülerimize yönelik proje karşılığı İŞKUR hibe desteklerimiz her alanda devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen Engellilerimize 50 Bin TL ye kadar hibe sağlamaktayız ”dedi.




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